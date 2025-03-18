Москва, 18 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Богатые страны задумались над тем, что будет далее с их огромными резервными фондами, хранящимися в западных государствах. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Фонды огромные, колоссальные, до небес выросли уже. Ну и чего? Они лежат где-то там, в таких, извините за мою тонкость, в «стремных» уже юрисдикциях. Что с ними делать? Что с ними будет? Все думают об этом. Все задумались, что будет с этими фондами, которые в банках западных хранятся», — отметил он в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин также добавил, что российская экономика сама должна стать «тихой гаванью» и для этого предстоит проделать еще много работы.

«Задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса», — уточнил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Всемирный золотой совет в своем отчете назвал Россию пятой в мире по запасу золотых резервов — свыше 2,3 тыс. т. На первом месте — США с 8133 т запасов, за ними Германия (3351,5 т), Италия (2452 т) и Франция (2437 т). России по объему золотых резервов уступил Китай (2280 т), за ним Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.

Кроме того, 8 марта стало известно, что доля золота в накоплениях России впервые с начала XXI века превысила треть. Стоимость же госрезервов достигла рекордного показателя — $217,4 млрд.