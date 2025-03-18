Москва, 18 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет. Об этом эстрадный артист сообщил в Telegram-канале.

Светлана Шевченко/РИА Новости Бедрос Киркоров

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал Филипп.

Он призвал людей ценить каждое мгновение, которое они могут провести с родными.

По словам директора артиста Екатерины Успенской, которые приводит ТАСС, Бедрос Киркоров ушел из жизни дома в результате остановки сердца. С ним были близкие.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варне. В Москву перебрался в начале 1960-х, где поступил в ГИТИС. На территории СССР он выступал с различными коллективами, записав около 50 песен на радио. Позднее не раз пел дуэтом с сыном Филиппом, артисткой Тамарой Гвердцители, певцом Иосифом Кобзоном и другими звездами отечественной эстрады.

Звание заслуженного артиста России Бедросу присвоили в 1992-м, народного — в 2012 году. Он также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».