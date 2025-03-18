Москва, 18 марта, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, выступая 18 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пожелал им успехов на благо страны.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Рассчитываю на активное участие в этой работе Российского союза промышленников и предпринимателей, а также других деловых объединений нашей страны. И, конечно, желаю всем успехов на благо России», — заявил он.

На ежегодном съезде РСПП собрались 1300 делегатов и гостей. В мероприятии приняли участие крупные предприниматели, а также представители малого и среднего бизнеса из разных регионов.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе выступления на съезде РСПП отметил, что Россия укрепляет свой суверенитет по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса. Это касается в том числе транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры. Руководство РФ продолжит работу по этому направлению и будет налаживать отношения с надежными партнерами, подчеркнул президент.

Российский лидер также призвал брать лучшее у западных стран. При этом он подчеркнул, что не нужно ничего копировать у других.