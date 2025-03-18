Москва, 18 марта, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в шутку призвал не слушать своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, ранее рассказавшего про время телефонного разговора главы государства с американским лидером Дональдом Трампом.

кадр из видео

В ходе выступления президента РФ на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава союза Александр Шохин заявил, что опасается задерживать главу государства, у которого должен состояться разговор с президентом США.

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«Не слушайте Пескова. У Пескова работа такая», — со смехом ответил на это Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта американский лидер заявил, что хочет обсудить с президентом РФ вопросы завершения украинского конфликта, и назвал хорошими шансы на успешный исход. Песков позднее подтвердил, что разговор запланирован на 18 марта, а затем уточнил, что беседа лидеров двух стран запланирована на 16–18 мск.

Представитель Кремля 18 марта рассказал, что выступления Путина по итогам беседы с Трампом не ожидается. Он также пообещал представителям СМИ наилучшим образом проинформировать их об итогах этой беседы.