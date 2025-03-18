Москва, 18 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ призвало израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорам, отметив, что Россия сожалеет о возобновлении Израилем военной операции в Газе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства 18 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Министерство иностранных дел РФ

«В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Израилем военной операции в секторе Газа… Москва призывает израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорному процессу, нацеленному на выработку взаимоприемлемого компромиссного решения проблемы удерживаемых лиц», — говорится в заявлении.

Также в МИД подчеркнули, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.

Кроме того, отмечается, что Россия решительно осуждает любые действия, ведущие к гибели мирных жителей и разрушению социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации в секторе Газа вызывает у России обеспокоенность. Он уточнил, что у российской стороны также вызывают особую обеспокоенность сообщения о больших жертвах среди мирных жителей в результате обострения ситуации в Газе.

В ночь на 18 марта израильские военные возобновили военные действия против палестинского движения ХАМАС в Газе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по объектам ХАМАС в анклаве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 17 марта заявила, что израильская сторона заранее уведомила администрацию президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах по Газе.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, при ударах Израиля погибли 412 человек. Среди погибших премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.

В середине января Тель-Авив и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о временном перемирии в Газе. После этого, в начале марта, власти Израиля согласились на предложение США временно прекратить огонь на период религиозных праздников Рамадан и Песах.