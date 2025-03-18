Путин заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям
Москва, 18 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Россия уважает те западные компании, которые сохранили на российском рынке свои технологии и персонал. Об этом 18 марта заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Хочу отметить, среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением так называемых элит своих стран, есть те, кто сохранил персонал, технологии и передал управление российскому менеджменту», — заявил Путин.
Глава государства отметил, что эти компании фактически продолжили работать на российском рынке, но под другим брендом.
Он также отметил, что российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний из России. Многие из них в настоящее время хотели бы вернуться.
Глава государства подчеркнул, что Россия остается открытой страной, но в приоритете всегда будут интересы отечественных компаний.
«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», — отметил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 марта заявил, что Россия в закрытом режиме ведет переговоры по возвращению на российский рынок некоторых компаний. Вопрос обсуждается с учетом общих интересов. Он напомнил, что из России никого не выгоняли. Компании сами приняли решение уйти, и это способствовало развитию российской экономики.
Глава РСПП Александр Шохин 18 марта заявил, что многие ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний с российского рынка, уже заняты отечественными производителями. Он призвал создать в России механизм защиты отечественного бизнеса в случае возвращения зарубежных компаний.