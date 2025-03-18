Москва, 18 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Россия уважает те западные компании, которые сохранили на российском рынке свои технологии и персонал. Об этом 18 марта заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин на XXXIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

«Хочу отметить, среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением так называемых элит своих стран, есть те, кто сохранил персонал, технологии и передал управление российскому менеджменту», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что эти компании фактически продолжили работать на российском рынке, но под другим брендом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954085" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Интересы российских предприятий всегда будут в приоритете — Владимир Путин о возвращении иностранных компаний на российский рынок

Он также отметил, что российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний из России. Многие из них в настоящее время хотели бы вернуться.

Глава государства подчеркнул, что Россия остается открытой страной, но в приоритете всегда будут интересы отечественных компаний.

«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 марта заявил, что Россия в закрытом режиме ведет переговоры по возвращению на российский рынок некоторых компаний. Вопрос обсуждается с учетом общих интересов. Он напомнил, что из России никого не выгоняли. Компании сами приняли решение уйти, и это способствовало развитию российской экономики.

Глава РСПП Александр Шохин 18 марта заявил, что многие ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний с российского рынка, уже заняты отечественными производителями. Он призвал создать в России механизм защиты отечественного бизнеса в случае возвращения зарубежных компаний.