Москва, 18 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в России за скромные деньги. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он попросил правительство контролировать ситуацию и следить за подобными сделками.

«Чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», — отметил он в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства также поручил актуализировать перечень зарубежных компаний, прекративших работу в России, и разработать процедуру согласования их возвращения. При этом необходимо учесть обязательные гарантии добросовестного и ответственного ведения дел в стране, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта на съезде РСПП первый вице-премьер РФ Денис Мантуров призвал выработать единый подход к возращению западных компаний на отечественный рынок. Он напомнил, что «открывать двери» стоит лишь в те ниши, где Россия готова поделиться своим суверенитетом.

В марте Путин заявил, что Москва в закрытом формате ведёт переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Глава государства отметил, что у компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул он.