Москва, 18 марта, 2025, 16:01 — ИА Регнум. В России необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию. Об этом 18 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент РФ Владимир Путин.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров — важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что эту задачу должны вместе решать органы власти и бизнес, причем не только крупный, но также малый и средний. Путин уточнил, что правительство будет выстраивать механизмы государственно-экономической политики, основываясь на запросах бизнеса. Это необходимо, чтобы проводимые мероприятия в первую очередь положительно влияли на развитие производственного потенциала России, на открытие новых предприятий, укрепление технологического, финансового суверенитета государства и его кадрового потенциала.

«Соответствующий план дополнительных мер правительство сейчас готовит. Рассчитываю на активное участие в этой работе Российского союза промышленников и предпринимателей, а также других деловых объединений нашей страны», — заключил Путин.

19 декабря Путин заявил о рекордно низкой безработице в России — 2,3%. Глава государства подчеркнул, что этот показатель является одним из наиболее серьезных для всех стран мира и их экономик. Российский лидер отметил, что в стране не хватает рабочих рук. Одна из задач властей — обеспечить инвестиционный процесс, что в целом удается сделать, добавил президент.

22 января Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Глава государства уточнил, что главные экономические макроиндикаторы благодаря просчитанным и ответственным действиям властей и делового сообщества находятся в положительной зоне. При этом он призвал правительство страны реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию, уровень которой оказался несколько выше прогнозируемого.

Позже, 1 марта, советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ не изменяет свою денежно-кредитную политику и нацелен на снижение инфляции до уровня 4%.

14 февраля совет директоров ЦБ на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 20 февраля заявила, что Банк России будет снижать ключевую ставку только тогда, когда в стране начнется стабильное снижение инфляции. Если бы ЦБ РФ не поднимал ключевую ставку, инфляция на сегодняшний день была бы гораздо выше, указала глава регулятора.