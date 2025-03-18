Москва, 18 марта, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ночью провел встречу с замглавы администрации главы государства Максимом Орешкиным для обсуждения экономических вопросов.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин

«Мы вчера с Максимом Станиславовичем Орешкиным или сегодня уже… Во сколько мы расстались, в два часа? В три часа ночи. Так что мы действительно до утра разговаривали. Надеюсь, что мы пойдем по тому пути, аккуратно пойдем и добьемся нужного нам результата», — рассказал российский лидер 18 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Также Путин призвал аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики РФ. Он добавил, что этот процесс неизбежен, с такой же позицией выступают Центробанк и правительство.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что отечественному бизнесу необходимо принять меры для прохождения периода охлаждения экономики. Глава ведомства призвал предпринимателей сокращать издержки, а также отслеживать ненужные активы.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также подчеркивал, что замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса и ужесточается денежно-кредитная политика. Тем не менее, по его словам, власти стараются обеспечить экономическую стабильность, добившись баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики.