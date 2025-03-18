Москва, 18 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Большинство европейских стран утратили свой суверенитет и столкнулись с проблемами как в экономике, так и в сфере безопасности. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Жюльен Маттиа/РИА Новости

«Мы видим, как большинство европейских стран утратили свой суверенитет, и в результате они столкнулись с серьезными проблемами и в экономике, и в сфере безопасности», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что эти европейские страны показывают околонулевые темпы роста или даже входят в рецессию. При этом страны БРИКС за последние годы выходят в лидеры по глобальному росту и задают высокую планку экономической динамики.

При этом российский лидер подчеркнул, что только страны с полноценным суверенитетом способны к развитию.

«Подчеркну, только те страны, которые могут обеспечить настоящий, полноценный суверенитет, становятся устойчивыми вообще и к внешнему давлению в частности, способны к динамичному, поступательному развитию в интересах своих народов», — заключил Путин.

8 января издание Bild написало, что экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, из которого не предвидится выхода в 2025 году. Глава Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф подчеркнул, что в 2024 году произошло серьезное падение ВВП, а прогнозы на 2025 год пересматривают в сторону дальнейшего понижения.

28 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что введение США таможенных пошлин в отношении Евросоюза может привести к глобальной экономической фрагментации, а в перспективе ― к сокращению мирового ВВП на 7%. По словам Домбровскиса, такие меры могут негативно повлиять на экономический рост как в Евросоюзе, так и в США.

Путин 4 декабря говорил о том, что немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьезную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Важным негативным фактором для Европы, уточнил глава государства, стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, но это не единственный фактор. 28 ноября российский лидер также заявил, что Европа утратила независимость и подчинилась США. По его словам, Европа, выполняя волю Вашингтона, в ущерб себе разорвала отношения с Россией.