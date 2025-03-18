Москва, 18 марта, 2025, 15:53 — ИА Регнум. У западных стран необходимо брать лучшее, однако ничего не нужно копировать. Об этом 18 марта рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства уточнил, что российская сторона понимает преимущества западных компаний, такие как высокие технологии и организация производства.

«Все есть, это правда, они многого добились, надо к этому относиться с уважением и все лучшее брать, но не копировать», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин отметил, что для достижения технологического лидерства нужно не копировать чужие решения, а создавать свои. Он уточнил, что все программы АСИ призваны сделать более комплексной и всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития.

В ноябре 2024 года президент РФ назвал все обеспечивающие России технологическое лидерство национальные проекты зримыми и большими. Путин подчеркнул, что их реализация позволит менять структуру экономики страны необходимыми темпами.