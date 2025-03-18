Москва, 18 марта, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Охлаждение российской экономики неизбежно, но в этом вопросе нужно действовать аккуратно, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было», — отметил он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин добавил, что с такой позицией выступают и Центробанк РФ, и российское правительство.

Как передавало ИА Регнум, министр финансов РФ Антон Силуанов ранее 18 марта заявил, что российскому бизнесу нужно принять меры для прохождения периода охлаждения экономики. Он призвал предпринимателей сокращать издержки и выявлять ненужные активы.

4 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что ряд показателей свидетельствуют об охлаждении российской экономики. Он отметил, что рост экономики сохранился, но перестал быть фронтальным: в некоторых отраслях сокращается объем заказов.