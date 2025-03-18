Москва, 18 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему G7 часто называют «Большой семеркой».

Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa

«Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», — поинтересовался российский лидер в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства напомнил, что в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент США Дональд Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил о желании вернуть РФ к работе объединения. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате «Группы двадцати» (G20), так как G7 утратила релевантность. В ее составе страны, не являющиеся лидерами по экономическому росту, подчеркнул представитель Кремля.

Согласно данным национальных статистических служб, российская экономика, в отличие от стран «Группы семи» (G7), продолжает демонстрировать уверенный рост, несмотря на санкционное давление. За прошлый год ВВП России вырос на 4,1%. Этот показатель остался на уровне 2023 года. При этом члены G7 в большинстве своем едва преодолевали 1% роста.

В состав G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Присоединившаяся к формату в 1998 году Россия была исключена из объединения в 2014 году, после возвращения в состав РФ Крыма и Севастополя.