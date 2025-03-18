Юридический форум в Петербурге пройдет в дни празднования 80-летия Победы
Медведев: юридический форум в Петербурге пройдет в дни празднования Победы в ВОВ
Санкт-Петербург, 18 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Международный юридический форум в Санкт-Петербурге пройдет в мае, в дни празднования 80-летия Победы. Об этом 18 марта рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время выступления на расширенном заседании коллегии Минюста РФ.
Он назвал мероприятие наиболее важным событием для юридического сообщества, на котором собираются тысячи участников из десятков стран.
«В этом году он пройдет в мае, когда вся наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что это должно найти отражение и в повестке дня форума, имею в виду уроки прошлого, поскольку прошлое всегда влияет на будущее, и мы это сейчас понимаем как никто другой», — подчеркнул Медведев.
В сентябре прошлого года прошел IX юридический форум стран БРИКС на базе Московского государственного института международных отношений. Его организатором выступили МГИМО и Ассоциация юристов России. В рамках этого форума в Москве провели специальную панельную сессию «Защита прав и свобод человека и гражданина в условиях многополярного мира». Участники обсудили работу национальных правозащитных институтов стран БРИКС.