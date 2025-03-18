Санкт-Петербург, 18 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Международный юридический форум в Санкт-Петербурге пройдет в мае, в дни празднования 80-летия Победы. Об этом 18 марта рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время выступления на расширенном заседании коллегии Минюста РФ.

Александр Демьянчук/ТАСС

Он назвал мероприятие наиболее важным событием для юридического сообщества, на котором собираются тысячи участников из десятков стран.

«В этом году он пройдет в мае, когда вся наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что это должно найти отражение и в повестке дня форума, имею в виду уроки прошлого, поскольку прошлое всегда влияет на будущее, и мы это сейчас понимаем как никто другой», — подчеркнул Медведев.

В сентябре прошлого года прошел IX юридический форум стран БРИКС на базе Московского государственного института международных отношений. Его организатором выступили МГИМО и Ассоциация юристов России. В рамках этого форума в Москве провели специальную панельную сессию «Защита прав и свобод человека и гражданина в условиях многополярного мира». Участники обсудили работу национальных правозащитных институтов стран БРИКС.