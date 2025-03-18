Москва, 18 марта, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям. Об этом 18 марта заявил президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия укрепляет собственный суверенитет, причем по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры», — заявил Путин.

Страна будет продолжать работу в этом направлении. Глава государства подчеркнул, что Россия намерена налаживать кооперацию с надежными партнерами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954076" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Он добавил, что к развитию способны только страны, которые в состоянии обеспечить и поддерживать полноценный суверенитет.

Российский лидер подчеркнул, что большинство европейских стран утратило суверенитет, что привело к большим проблемам как в экономике, так и в сфере безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре заявил, что, полагаясь на кого-то со стороны, нельзя добиться успеха. Поэтому России необходим суверенитет по всем направлениям, в том числе в экономике, социальной сфере, технологиях. Количество стратегических партнеров из числа дружественных стран растет. Россия располагает всем необходимым для формирования национальной платформы развития, подчеркнул Путин.