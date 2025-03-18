Москва, 18 марта, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Запад ввел против российских компаний и физических лиц в общей сложности 28 595 санкций. Об этом 18 марта сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать — 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц», — сообщил он.

При этом глава государства уточнил, что даже если Запад ослабит какие-то санкции против России, то там всегда найдутся другие способы вставлять «какие-то палки в колеса».

Путин также призвал не воспринимать санкционные меры как временные меры, так как Запад угрожает РФ новыми ограничениями и «штампуют эти пакеты один за другим».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что отечественная промышленность адаптировалась к санкциям Запада и переориентировала экспортные потоки. Он уточнил, что иностранный бизнес покинул различные сегменты, включая наиболее высокотехнологичные, и для их освоения нужно больше времени — на разработку и выход в серийное производство.

Позднее в этот же день глава государства назвал санкции Запада механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом он уточнил, что санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике.

Путин неоднократно указывал на, что Запад считал, что его санкции должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Глава государства также отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных стран экономика РФ демонстрирует рост.