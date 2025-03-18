Москва, 18 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Западные санкции являются механизмом давления на Москву. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

«Санкции — это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну», — сообщил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Российский лидер отметил, что санкции, введенные против России, подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, их было введено 28 595 — против российских компаний и физлиц. Тем не менее, отечественный бизнес смог адаптироваться, запустить альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами и продолжить работу в условиях ограничений.

Путин также добавил, что санкции стали катализатором позитивных структурных изменений в российской экономике.

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