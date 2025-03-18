Москва, 18 марта, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Вопросы приватизации в России необходимо обсуждать, пока они не будут полностью решены. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Владимир Путин

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах министерства активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе изъятого по суду. Росимущество теперь может формировать перечень имущества для упрощенной реализации, если его стоимость не превышает 50 млн рублей, напомнил он.

Глава Минфина также рассказал о подготовке предложения по «большой приватизации». Ведомству предстоит утвердить новые стратегии развития государственных компаний, чтобы увеличить их вовлеченность в реализацию национальных целей, пояснил Силуанов.