Москва, 18 марта, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Волонтеры патриотических организаций провели акции и памятные мероприятия в честь 11-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службах «Единой России» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

РИА Новости/Константин Михальчевский Празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией в Мелитополе

В Москве более 4 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) провели праздничное шествие на ВДНХ, выстроились в форму полуострова, флагов России, Республики Крым и надпись «Крым = Россия. Навсегда».

«На протяжении 11 лет мы вместе, и нас уже ничто не разлучит. Сегодня мы организовали патриотический флешмоб на ВДНХ, чтобы в очередной раз продемонстрировать единство нашего народа», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в патриотическом флешмобе приняли участие более 1,5 тыс. волонтеров.

«Молодогвардейцы, активисты «Волонтерской роты» и «Команды губернатора» выстроились в форму российского триколора и надпись «Крым» в знак нашего единства!» — сказал руководитель санкт-петербургского регионального отделения и центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

«Движение первых» провело всероссийскую патриотическую акцию «Краски Крыма». Участники со всей страны с 12 по 18 марта устраивали встречи, на которых узнавали об истории республики и ее достопримечательностях. Они рисовали пейзажи полуострова и участвовали в познавательных интерактивах.

«Полуостров богат своей многовековой историей, культурой, традициями. Но главная его ценность — это его люди, добрые, смелые, непокорные. Сейчас в Крыму действуют 638 первичных отделений «Движения первых». Ребята активно принимают участие в федеральных и региональных мероприятиях, проявляют инициативу, вносят свой вклад в развитие своей малой родины и своей страны», — сказал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Кроме рисунков участники создавали поделки, украшали окна, проводили викторины и познавательные квесты. Например, ребята из Новомосковска расписали тарелки в технике «Севастопольская роспись» и узнали легенды Крымского полуострова на интеллектуальной игре «Разговоры о Крыме».

Участники акции из Можайска создали памятную композицию из собранных крышек, которые потом отправятся на переработку. Волонтеры из Тулы организовали телемост дружбы с ребятами из Керчи, Смоленска и города Нелидово.

Как передавало ИА Регнум, 14 января президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он отметил, что после воссоединения с Россией эти регионы добились впечатляющих успехов и прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики.

Референдум о воссоединении с Россией прошел в Крыму и Севастополе после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение. Явка составила более 83%. 18 марта 2014 года был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.