Москва, 18 марта, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Технический облик самолета «Освей», создаваемого по проекту России и Белоруссии, должен появиться уже в апреле. Об этом 18 марта заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

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По словам первого вице-премьера, создание воздушного судна ведется по плану.

«Мы должны в апреле получать технический облик [самолета], после этого продолжить совместное финансирование тех работ, которые предусматривают как этап рабочего проектирования, так и, собственно, последующие строительство опытного образца и выход на статические и полетные испытания», — рассказал он журналистам на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Мантуров уточнил, что в вопросе о сроках создания опытного образца он исходит из того, что прописано в совместных договорных обязательствах между Уральским заводом гражданской авиации и белорусской стороной, а также между этим предприятием и Минпромторгом.

Ранее глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус рассказал, что опытный образец самолета «Освей» должен быть создан в республике в кооперации с Россией в 2026 году.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2024 года президент РФ Владимир Путин рассказал, что российское и белорусское предприятия совместно создают легкий многоцелевой самолет. Глава государства уточнил, что предприятия Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти совместно с заводами Минска и Минской области производят оптические устройства и приборы фотоники для систем связи, передачи данных и информатики.

Перед этим, в январе, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства на период до 2035 года. В ней содержатся конкретные шаги по укреплению технологического суверенитета двух стран, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов.