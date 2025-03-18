Тюмень, 18 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Спортивного журналиста Александра Круглова, пропавшего в Тюмени, нашли 18 марта пьяным в гостинице, где он изначально поселился. Его отвезли на допрос в полицию.

«Лиза Алерт»

Круглов рассказал Telegram-каналу Mash, что пять дней он пребывал в запое. В последнее время употреблял спиртное в другом номере. В магазин за алкоголем ходил сосед, поэтому журналиста никто не видел.

По словам, Круглова, он в сутки выпивал примерно по литру водки. Запой прекратился, когда собутыльник сообщил, где находится пропавший журналист.

Как передавало ИА Регнум, Круглов приехал в Тюмень для освещения чемпионата России по биатлону. Он пропал 12 марта, до начала соревнований, и не получил аккредитации. Телефон журналиста был выключен. 17 марта мужчину начали искать добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт».