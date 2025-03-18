Стартовал шестой сезон международной акции «Сад памяти» в РФ и за рубежом
Москва, 18 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Начался шестой сезон международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Об этом 18 марта заявили в пресс-службе организатора.
Отмечается, что в рамках акции по всему миру высаживается 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и первым в 2025 году принял эстафету Севастополь. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, отметив благородность инициативы, вдохновляющей и объединяющей людей разных поколений.
«Сегодня Город-Герой Севастополь вновь торжественно открывает традиционную международную акцию, которая в нынешнем году посвящается 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества», — написал российский лидер в своей телеграмме.
В мероприятии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр экологии и природных ресурсов Крыма, главный государственный инспектор республики Ольга Шевцова.
В Херсонской области на этой акции присутствовали народный артист России Сергей Гармаш и губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе отметили, что в рамках «Сада памяти» в Геническе высадили ясени возле мемориала, где в 1940-е годы прошли массовые убийства мирных жителей.
В Луганской Народной Республике также состоялось мероприятие — на территории Станично-Луганского участкового лесничества высадили около 10 тыс. молодых сосен в память о Победе в Великой Отечественной войне, а также о погибших бойцах спецоперации.
Инициативу поддержали и за рубежом — высадка деревьев прошла в индийском городе Чандигарх на территории Бугенвиллея Парка и военного мемориала. Вслед за Индией эстафету примут Кипр и Египет.
Как передавало ИА Регнум, летом 2024 года финальное мероприятие акции «Сад памяти» состоялось в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве. Россияне зажигали свечи и почтили память павших героев минутой молчания. Кроме того, у Музея Победы было посажено 20 памятных елей, две из которых — в честь двух дедов-фронтовиков официального представителя МИД Марии Захаровой.
16 января российский лидер подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Путин предложил приурочить эту дату к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также вспомнить героев, которые защищали Родину в других войнах.