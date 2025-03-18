Москва, 18 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Начался шестой сезон международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Об этом 18 марта заявили в пресс-службе организатора.

Правительство Мурманской области

Отмечается, что в рамках акции по всему миру высаживается 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и первым в 2025 году принял эстафету Севастополь. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, отметив благородность инициативы, вдохновляющей и объединяющей людей разных поколений.

«Сегодня Город-Герой Севастополь вновь торжественно открывает традиционную международную акцию, которая в нынешнем году посвящается 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества», — написал российский лидер в своей телеграмме.

В мероприятии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр экологии и природных ресурсов Крыма, главный государственный инспектор республики Ольга Шевцова.

В Херсонской области на этой акции присутствовали народный артист России Сергей Гармаш и губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе отметили, что в рамках «Сада памяти» в Геническе высадили ясени возле мемориала, где в 1940-е годы прошли массовые убийства мирных жителей.

В Луганской Народной Республике также состоялось мероприятие — на территории Станично-Луганского участкового лесничества высадили около 10 тыс. молодых сосен в память о Победе в Великой Отечественной войне, а также о погибших бойцах спецоперации.

Инициативу поддержали и за рубежом — высадка деревьев прошла в индийском городе Чандигарх на территории Бугенвиллея Парка и военного мемориала. Вслед за Индией эстафету примут Кипр и Египет.

Как передавало ИА Регнум, летом 2024 года финальное мероприятие акции «Сад памяти» состоялось в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве. Россияне зажигали свечи и почтили память павших героев минутой молчания. Кроме того, у Музея Победы было посажено 20 памятных елей, две из которых — в честь двух дедов-фронтовиков официального представителя МИД Марии Захаровой.

16 января российский лидер подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Путин предложил приурочить эту дату к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также вспомнить героев, которые защищали Родину в других войнах.