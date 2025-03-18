Москва, 18 марта, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» дополнила линейку высокоэффективных азотно-фосфорных удобрений для российского рынка новой маркой сульфоаммофоса — NP (S) 14:40(7).

Петр Ковалев/ТАСС

Как сообщает производитель, новое удобрение с одинаковым успехом может применяться в качестве основного, предпосевного, припосевного внесений и подкормок при внутрипочвенном внесении практически для всех основных сельхозкультур нашей страны. Марка подходит для весеннего внесения, стимулирует формирование мощной корневой системы, синтез белковых соединений у зерновых и накопление масла в семенах масличных. Её применение также способствует активному росту растений и повышает иммунитет и жизнеспособность посевов. Оптимальное соотношение фосфора и азота позволяет эффективно использовать данное удобрение при посеве, размещая его вблизи семян.

Как отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, в течение прошлых лет в компании активно тестировали продажи сульфоаммофоса NP (S) 14:40(7) на российском рынке и в сезоне 2024/25 решили ввести эту марку в постоянный ассортимент. Вовк выразил уверенность, что она займет достойное место в отечественных системах питания растений. «На сульфоаммофос приходится порядка трети от всего объема азотно-фосфорных удобрений, которые мы поставляем в российский АПК. В прошлом году мы увеличили поставки этой категории в АПК на 27%, до более 300 тыс. тонн. Наибольший спрос традиционно в регионах Южного федерального округа и Сибири, где активно растет производство масличных», — рассказал генеральный директор «ФосАгро-Регион».

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, «ФосАгро» остается лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев. По итогам 2024 года принадлежащая компании крупнейшая в стране сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» увеличила поставки на внутренний рынок на 2% — до 3,34 млн тонн. В портфеле продуктов, реализуемых «ФосАгро-Регион», — более 60 марок минеральных удобрений «ФосАгро» и других производителей. Компания постоянно расширяет ассортимент для АПК. В частности, в прошлом году он пополнился цветными гранулированными удобрениями. Как показывает практика, закупка окрашенных гранул хозяйствами может свести на нет попытки хищений и подмены удобрений для последующей перепродажи на теневом рынке.

С 2023 года «ФосАгро-Регион» развивает дистрибуцию семян отечественной селекции, предоставляя потребителям соответствующую агрономическую поддержку и рекомендации по минеральному питанию. В марте 2025 года «ФосАгро-Регион» подписала соглашение о сотрудничестве с Госсорткомиссией РФ, направленное на максимальное раскрытие потенциала сортов сельхозкультур отечественной селекции за счет сортоориентированных систем минерального питания на основе высокоэффективных марок минеральных удобрений отечественных производителей.

Помимо этого, активно развивается сервис агрохимического обследования почв, площади обследования ежегодно удваиваются. В 2024 году начала работу собственная агрохимическая лаборатория «ФосАгро-Регион», которая позволяет проводить анализ широкого набора показателей в кратчайшие сроки.