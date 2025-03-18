Москва, 18 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Французскому автоконцерну Renault придется выполнить ряд условий для возвращения в капитал «АвтоВАЗа». Об этом 18 марта заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Илья Питалев/РИА Новости

«Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, значит, опцион такой сохраняется. Там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение систем цифрового управления», — отметил Мантуров.

Вопрос, выполнила ли компания Renault свои обязательства, следует задать «АвтоВАЗу», отметил чиновник. Он подчеркнул, что, когда Renault заявит о желании вернуться, российская сторона будет учитывать инвестиции государства «за этот непростой период» — период отсутствия вложений со стороны зарубежной компании.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года Renault передала в госсобственность России 67,69% акций «АвтоВАЗа» и 100% завода «Рено Россия». Сделка предусматривала, что Renault сможет в течение шести лет выкупить свою долю в «АвтоВАЗе».

Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале 2025 года заявил, что компания может вернуться на российский рынок. Он пообещал наблюдать за развитием событий и позже принять решение о возвращении компании в Россию.

После возобновления контактов России и США в феврале 2025 года эксперты заявили о том, что на российский рынок могут в скором будущем вернуться около 350 иностранных компаний. Многие при этом столкнутся с трудностями, в том числе из-за изменения конъюнктуры российского рынка.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные компании никто не выгонял из страны. Когда они начали покидать российский рынок, им предлагали задуматься о последствиях. Уход западных производителей из РФ подстегнул развитие местных компаний, подчеркнул Путин.