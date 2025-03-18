Нарьян-Мар, 18 марта, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный 18 марта сообщил о переходе на новую работу.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Меня ждет новая работа, но часть души, сердца останется здесь — где северное сияние, бескрайняя тундра, мороз и вы, добрые и открытые, искренние и любящие свою малую родину [жители]», — произнес он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Бездудный пожелал краю развития и процветания, а северянам — здоровья и побольше поводов для гордости за округ. По его словам, все шесть лет свою работу он посвящал самому главному богатству региона — людям, а также с командой стремился многое сделать для роста и развития НАО.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля президент России Владимир Путин принял отставку Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области в связи с переходом чиновника на другую работу. Тот был назначен замминистра транспорта России.

В начале марта глава государства подписал указ о назначении Александра Дронова врио губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин счел кандидатуру Дронова соответствующей тем критериям, которые востребованы в регионе.