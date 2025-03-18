Вашингтон, 18 марта, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал нелегальных мигрантов самостоятельно депортироваться из страны, используя приложение CBP Home. Об этом 17 марта сообщает портал Axios, получивший доступ к видеообращению главы государства.

Global Look Press/Jon Putman/Keystone Press Agency

«Люди, которые находятся в нашей стране нелегально, могут либо депортироваться сами, либо быть депортированы принудительно, что не очень приятно», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, администрация экс-президента США Джо Байдена использовала приложение CBP One, благодаря которому свыше 1 млн иностранцев смогли нелегально попасть в страну.

По заявлению Трампа, нынешняя администрация запускает приложение CBP Home, где нелегальные мигранты смогут уведомить власти страны о том, что собираются добровольно покинуть США. Если нелегалы воспользуются таким вариантом, то позже у них будет шанс законно вернуться в страну.

Если иностранцы, незаконно находящиеся на территории страны, не проведут такую процедуру, то их депортируют власти, после чего у них не будет шанса вернуться в США на законных основаниях.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта суд округа Колумбия постановил прекратить массовую высылку мигрантов из США и вернуть в страну все рейсы с депортированными иностранцами. Уточняется, что запрет на высылку мигрантов носит временный характер, а именно 14 дней, пока суд не определит юридическую обоснованность применения Трампом вышеуказанного закона.

8 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна приняла 8425 мексиканцев и 2539 граждан других государств, депортированных из США с 20 января, после инаугурации Трампа.

Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм 9 февраля сообщила, что американская администрация стремится депортировать из страны в кратчайшие сроки нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо. Процесс депортации ускорен, чтобы люди не ожидали высылки неделями или даже месяцами, сроки во многом будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять депортируемых лиц.

Во время президентской гонки Трамп также пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.