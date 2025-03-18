Екатеринбург, 18 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Минута молчания в память о скончавшемся обладателе Кубка Гагарина Федоре Малыхине будет объявлена 18 марта на матче екатеринбургского «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Владимир Астапкович/РИА Новости Фёдор Малыхин

«Матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» 18 марта начнется с минуты молчания», — указано на сайте лиги.

КХЛ выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Игра начнется в 17:00 мск на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге.

Ранее, 18 марта, лига сообщила о смерти 34-хлетнего хоккеиста. По информации СМИ, мужчина скончался по естественной причине — от остановки сердца. В КХЛ он играл за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард» на позиции центрального форварда. В «Авангарде» был капитаном команды. На его счету 548 матчей турнира. Кубок Гагарина Малыхин завоевал в составе «Ак Барса» в сезоне 2017/2018.