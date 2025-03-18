Якутск, 18 марта, 2025, 14:58 — ИА Регнум. В Якутске грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с автобусом, пострадали 14 человек. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское».

Госавтоинспекция МУ МВД России «Якутское»

«18 марта примерно в 16:21 часов на перекрестке улиц Билибина — Уустах Избекова города Якутска произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны улицы Билибина, на перекрестке улиц при повороте налево не пропустил маршрутный автобус ПАЗ, который двигался со стороны улицы Уустах Избекова», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954062" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Якутске грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с автобусом

Отмечается, что пострадали 13 пассажиров автобуса и водитель, им оказывается медицинская помощь. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее в Дагестане микроавтобус столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали также 14 человек, один из которых — в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

17 марта под Калугой случилось еще одно ДТП — маршрутное такси врезалось в легковой автомобиль. Из-за столкновения один человек погиб и еще восемь — пострадали. В МВД уточнили, что причины трагедии устанавливаются, на место приехали сотрудники экстренных служб.