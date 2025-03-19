Москва, 19 марта, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Семья погибшего при теракте в «Крокусе» сотрудника аэропорта Внуково Вугара Гусейнова просит посмертно наградить мужчину орденом Мужества. Когда вооруженные автоматами террористы открыли огонь по зрителям концертного зала, Вугар пожертвовал своей жизнью и заслонил женщин, спасая их от пуль боевиков. Об этом ИА Регнум сообщили в семье погибшего мужчины.

из личного архива семьи Погибшие при теракте в «Крокусе» Вугар Гусейнов и его жена Лилит Исраелян

22 марта 2024 года семейная пара из Внуково Вугар Гусейнов и его жена Лилит Исраелян вместе с друзьями Валентином и Светланой Николаенковыми пришли на концерт группы «Пикник» в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Перед началом мероприятия в здание ворвались четверо вооруженных террористов, которые расстреляли безоружных зрителей, а убегая подожгли концертный зал. В той страшной трагедии погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Пострадали еще более 550 человек.

Когда террористы оказались в холле «Крокуса», Вугар с Лилит и их друзья Валентин со Светланой находились около гардеробов на первом этаже концертного зала. Террористы открыли огонь, целясь в убегающих людей. Испуганные гости в панике стали прятаться за колоннами, там же оказались Вугар с Лилит и их друзья. Поняв, что путь к спасению отрезан и скрыться от боевиков уже не получится, Вугар стал опрокидывать барные столики, чтобы сделать из них баррикаду и тем самым защитить укрывающихся за колоннами людей.

Один из зрителей заснял на видео момент, когда Вугар, рискуя жизнью, под грохот автоматных очередей, начинает опрокидывать барные столики, загораживая спрятавшихся за колонной зрителей. Видео этого момента облетело все мировые СМИ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954060" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Погибший Вугар Гусейнов (в зеленой куртке) делает баррикаду из столов

В следующие секунды друг Вугара Валентин Николаенков попытался обезвредить одного из террористов. Мужчина побежал на боевика, который начал перезаряжать автомат, но не успел — Валентин погиб под огнем другого террориста.

В это же время Вугар Гусейнов заслонил собой жену Лилит и супругу своего друга Светлану — мужчина принял огонь террористов на себя, чтобы спасти находившихся рядом женщин. Вугар вместе с женой Лилит погибли, Светлану удалось спасти. Позже её дети рассказали, что женщина выжила благодаря отважному поступку Вугара.

В июле 2024 года Владимир Путин посмертно наградил друга Вугара Валентина Николаенкова орденом Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга. При этом Вугар Гусейнов, спасший жену своего друга ценой собственной жизни, до сих пор не награжден за проявленную отвагу.

пресс-сдужба аэропорта «Внуково» Погибший при теракте в «Крокусе» Валентин Николаенков

В разговоре с журналистами ИА Регнум, семья погибшего мужчины сообщила, что просит соответствующие ведомства рассмотреть возможность награждения Вугара Гусейнова орденом Мужества посмертно.

«Мы очень хотим, чтобы Вугара тоже наградили орденом Мужества. Все мировые СМИ облетело видео, как в момент нападения террористов, Вугар делает баррикады из столов и тем самым пытается спасти невинных людей, спасти свою жену Лилит и друзей Валентина и Светлану. Это тот случай, когда ты правда просто хочешь добиться такой справедливости и хочешь везде, во все инстанции обращаться, кричать, чтобы достучаться и справедливость восторжествовала! Когда прошлым летом наградили Валентина, мне все друзья и знакомые нашей семьи стали писать, присылать эту новость и спрашивать: «А как же Вугар? Почему Вугара еще не наградили?» Я думаю, что Валентина сразу наградили, потому что, когда случился этот ужасный теракт, его дети общались с журналистами и рассказали о героическом поступке отца. А мы тогда были просто не в силах с кем-то общаться и отказывались от комментариев. Помню, что, когда стало известно о героическом поступке Вугара, звучали предложения наградить его посмертно, но, к сожалению, дальше предложений дело пока не зашло», — рассказала ИА Регнум Марина, родственница погибшего Вугара Гусейнова.

Марина — родная сестра Лилит Исраелян, супруги Вугара Гусейнова. Сейчас девушка вместе с родителями воспитывают двухлетнего Тимура, единственного сына погибших родственников. Официальную опеку над ребенком оформила его бабушка и мама Марины Карине Исраелян.

из личного архива семьи Семейное фото: Карине и Хачик Исраелян с дочерью Мариной и внуками

Сейчас семья морально готовится к первой годовщине страшного теракта, унесшего жизни Вугара Гусейнова и его жены Лилит Исраелян, и просит сотрудников СМИ не беспокоить их расспросами.

Член СПЧ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова вместе с председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерием Фадеевым направили обращение в Следственный комитет о возможном награждении Вугара Гусейнова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве сотрудница опеки обвинила бабушку в краже денег у сироты «Крокуса». Женщина довела до слез Карине Исраелян, бабушку двухлетнего Тимура — единственного сына погибших при теракте в «Крокусе» Вугара Гусейнова и Лилит Исраелян. Тимур — самый младший из детей, осиротевших в этой страшной трагедии.

Сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы Инесса Толмачева устроила бабушке мальчика Карине Исраелян скандал, накричала и обвинила её в воровстве, заявив, что женщина якобы растратила более 100 000 рублей со счета ребенка. Бабушка ушла из социального центра в слезах. При проверке документов выяснилось, что никакой растраты не было.

После публикации ИА Регнум, руководство московской опеки связалось с семьей Исраелян и принесло извинения за действия своей сотрудницы, беспочвенно обвинившей бабушку двухлетнего Тимура в растрате.