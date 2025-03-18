Киев, 18 марта, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют свои позиции на одном из участков в зоне боевых действий в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 марта сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой на этой территории.

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«Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, которая держит оборону на одном из направлений [в подконтрольной Киеву части ДНР]. <…> На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, такое решение было принято ради сохранения жизни украинских военнослужащих. При этом генерал не назвал участок, о котором говорит.

Ранее украинские СМИ сообщали, что генерал был направлен руководить тактической группой «Великая Новоселка» в ДНР. Этот населенный пункт 26 января был освобожден российскими военными. После этого российская армия вышла на административную границу Запорожской области с востока.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в феврале 2024 года освободил Наева от должности командующего объединенными силами Украины. Как передавало ИА Регнум, генерал заявил, что узнал об увольнении из сообщений СМИ. После этого, 10 февраля 2025 года, военный дал «Украинской правде» интервью, в котором возложил ответственность за провал подготовки Украины к российской военной спецоперации на политическое руководство страны и главу киевского режима. Позднее украинские СМИ сообщили, что генерала направили на передовую. Позже он сам подтвердил, что был отправлен в зону боевых действий.