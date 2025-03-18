Москва, 18 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 270 бойцов и два танка. Об этом 18 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что военные российской группировки войск «Север» за сутки нанесли удары по позициям нескольких бригад украинской армии в районах Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни. Кроме того, они поразили личный состав и технику противника у Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новенького, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что также за это время противник лишился четырех пунктов управления дронами и склада боеприпасов, один украинский боец сдался в плен.

За все время с момента вторжения в курское приграничье противник лишился свыше 68,4 тыс. бойцов, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевой бронированной машины, 2466 автомобилей и множества другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Киеве рассматривают возможность замены главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после провала украинской армии в курском приграничье. По его словам, на этот пост могут назначить генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев 17 марта отметил, что, благодаря успешным наступательным действиям российских военных в курском приграничье, риски вокруг Курской АЭС уменьшаются. При этом он напомнил, что киевский режим ранее пообещал продолжить атаки на территории атомной электростанции.

Армия России 15 марта освободила населённые пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области. При этом днем ранее Минобороны сообщило, что российские военные неделю ВС РФ освободили 28 населённых пунктов Курской области, в том числе город Суджа. Кроме того, был освобождён один населённый пункт Сумской области.