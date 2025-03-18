Екатеринбург, 18 марта, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин умер в возрасте 34 лет. Его обнаружили в собственной квартире 18 марта.

КХЛ

«Он умер в своей квартире в Екатеринбурге. Предварительно причиной смерти стала остановка сердца», — рассказал РЕН ТВ источник.

Последним клубом, в которым играл Малыхин, был омский «Авангард». В его составе хоккеист стал бронзовым призером Континентальной хоккейной лиги. В 2023 году он завершил карьеру.

Кубок Гагарина Малыхин завоевал в составе казанского «Ак Барса» в 2018 году. В том же сезоне он вместе с командой стал чемпионом России.

Кроме того, хоккеист выступал за московский «Спартак», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и подмосковный «Витязь». Он сыграл в КХЛ 497 матчей, в ходе которых забил 98 голов и передал 104 результативные передачи.