Москва, 18 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Продукция Центра беспилотных систем и технологий за год уничтожила технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) совокупной стоимостью свыше 1 млрд долларов. Об этом 18 марта заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Алексей Коновалов/ТАСС

Посетив выставку техсредств ЦБСТ в рамках экспозиции «Сколково: 15 лет инноваций», он напомнил, что центр создали чуть больше года назад в связи с потребностями в зоне спецоперации. На протяжении всего времени там трудятся лучшие специалисты, создавая беспроводные ударные дроны, дроны-разведчики, дроны-перехватчики, системы связи, системы радиоэлектронной борьбы.

«Единая Россия» помогла ЦБСТ, что называется, «зайти в жизнь». Мы уже сожгли вражеской техники больше чем на миллиард долларов. И будем двигаться дальше. Сегодня в центре насчитывается уже более 300 резидентов, 20 из которых стали резидентами «Сколково», — цитируются слова Сидякина на сайте партии.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев добавил, что продукция центра исчисляется сотнями и тысячами изделий. Положительные отзывы поступают от самих военных, с которыми специалисты ЦБСТ наладили прямой контакт для оперативных доработок.

Как сообщало ИА Регнум, в сентября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что в РФ ведется создание новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения, при этом большую их часть планируется направить в войска на линии фронта. Президент указал на необходимость полного удовлетворения нужд армии России в этом виде вооружений.

Путин подчеркивал, что современные беспилотные системы коренным образом изменили принципы ведения боевых действий. Скорость беспилотников, выпускаемых российским ОПК, достигает значений в 300, 500 и даже 700 км/ч. По словам главы государства, подобные системы способны выполнять задачи армейской боевой авиации и противодействовать крупным летательным аппаратам.

В декабре глава государства поручил предприятиям наращивать производство робототехники и беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил РФ. Он добавил, что ежедневно несколько тысяч дронов различного назначения поступают российским войскам.