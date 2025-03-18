В США признали умершими 3,2 млн «вампиров», получавших пособия
Вашингтон, 18 марта, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Администрация социального обеспечения США признала умершими более 3,2 млн «вампиров», как в шутку назвали граждан старше 120 лет, которые числились получателями пособий. Об этом 18 марта заявил департамент эффективности государственного управления (DOGE).
«За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь указаны как умершие», — сообщил DOGE в соцсети X (бывш. Twitter).
Ведомство также отметило, что на этом направлении еще предстоит проделать большую работу.
Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск в феврале сообщил, что выявил миллионы получателей пособий в возрасте старше 120 лет. Один даже числился в группе от 360 до 369 лет. Руководитель департамента пошутил, что в стране очень много вампиров.
Кроме того, в марте DOGE выявил, что управление по делам малого бизнеса США в 2020–2021 годах выдало более 3 тыс. кредитов лицам старше 115 лет. В общей сложности заемщикам перевели $333 млн. В качестве примера департамент привел случай, когда $36 тыс. получил мужчина, которому по документам было 157 лет.