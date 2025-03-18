Вашингтон, 18 марта, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Администрация социального обеспечения США признала умершими более 3,2 млн «вампиров», как в шутку назвали граждан старше 120 лет, которые числились получателями пособий. Об этом 18 марта заявил департамент эффективности государственного управления (DOGE).

Zuma/TASS

«За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь указаны как умершие», — сообщил DOGE в соцсети X (бывш. Twitter).

Ведомство также отметило, что на этом направлении еще предстоит проделать большую работу.

Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск в феврале сообщил, что выявил миллионы получателей пособий в возрасте старше 120 лет. Один даже числился в группе от 360 до 369 лет. Руководитель департамента пошутил, что в стране очень много вампиров.

Кроме того, в марте DOGE выявил, что управление по делам малого бизнеса США в 2020–2021 годах выдало более 3 тыс. кредитов лицам старше 115 лет. В общей сложности заемщикам перевели $333 млн. В качестве примера департамент привел случай, когда $36 тыс. получил мужчина, которому по документам было 157 лет.