Москва, 18 марта, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Российская сторона в течение ближайшего времени обсудит с американским бизнесменом и мультимиллиардером Илоном Маском перспективы сотрудничества в космосе. Об этом 18 марта сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

CHIP SOMODEVILLA / POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

«Обсуждения с Маском будут уже в ближайшее время. Мы считаем, что Маск — уникальный лидер, нацеленный на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед», — заявил он журналистам в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Дмитриев уточнил, что ранее обсудил с новым главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым идею о возможности сотрудничества России и США в космической сфере.

«Наша идея по поводу совместной работы с Маском — это не просто идея по поводу Марса, это наличие очень мощных компетенций в «Роскосмосе» и в «Росатоме», которые могли бы помочь и в том числе в полете на Марс, сделать его более эффективным и безопасным», — отметил глава РФПИ.

Он также высказал мнение, что этот диалог будет продолжаться.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Дмитриев предложил Маску направить в 2029 году на Марс совместную миссию России и США. По словам главы РФПИ, если миссия на Марс с человекоподобным роботом Optimus, намеченная на 2026 год, пройдет нормально, не позднее 2029 года туда можно будет отправить космические корабли с людьми.

Президент РФ Владимир Путин 9 февраля заявил, что Россия и США продолжают работу по космосу, экономическим вопросам, энергетическим рынкам и другим направлениям. По словам главы государства, Москва и Вашингтон также возобновили сотрудничество по решению геополитических проблем.