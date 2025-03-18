Донецк, 18 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Российские военнослужащие создали специальный коридор для эвакуации жителей из освобожденного Константинополя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 марта сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

Уточняется, были эвакуированы 10 мирных жителей — пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых. Они более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе из-за беспорядочных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Чтобы обезопасить гражданских людей от прилетов FPV-дронов ВСУ, военнослужащие создали специальный коридор, развернув для этого средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер беспилотников», — сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что люди с детьми перемещались от одного укрытия к другому, во время обстрелов им приходилось прятаться в подвалах и развалинах. После того как люди вышли в безопасное место, их доставили в Донецк, где их встретили медики и волонтеры.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта группировка войск «Восток» армии России освободила Константинополь. Также были нанесены удары по позициям ряда бригад противника возле Богатыря, Федоровки, Веселого, Воскресенки, Днепроэнергии и Разлива в ДНР. Позже сообщалось, что ВС РФ провели зачистку и закрепились в поселке. Потери противника составили более 50 военных.

Военно-политический эксперт Ян Гагин 9 марта заявил, что освобожденный Константинополь открыл Вооружённым силам России путь к Днепропетровской области. Он отметил, что российские военные на данном направлении качественно и быстро продвигаются вперед.