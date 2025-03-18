Москва, 18 марта, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов, Москва открыта к тому, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения. Об этом 18 марта заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Мы смотрим на ряд российских редкоземельных месторождений, они крайне перспективны, крайне интересны. И как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения», — отметил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Дмитриев добавил, что есть ряд технологий, которые необходимо применять для развития этих месторождений.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов, включая партнерство в новых российских регионах. Он отметил, что речь может идти не только о взаимодействии между правительственными структурами, но и с американскими компаниями, готовыми работать в этой области.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия обладает множеством ценных ресурсов, в том числе редкоземельными элементами, представляющими интерес для США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 марта заявил, что Россия и США пока не ведут переговоров о редкоземельных металлах. Также он отмечал, что из-за действующих антироссийских санкций любое сотрудничество в настоящее время невозможно.