Москва, 18 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Российская промышленность адаптировалась к западным санкциям, а экспортные потоки были переориентированы. Об этом 18 марта заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Очевидно, что наша промышленность в целом адаптировалась к внешнему давлению. Новые санкционные пакеты добавляют сложности, но кардинально не меняют картину. Это стало результатом того, что в 2022–2023 годах отрасли перестроили свои кооперационные связи, логистику, схемы взаиморасчетов, частично переориентировали экспортные потоки», — сообщил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Отмечается, что иностранный бизнес покинул различные сегменты, в частности самые высокотехнологичные, и для их освоения нужно больше времени — на разработку и выход в серийное производство. Алиханов добавил, что эта масштабная работа нацелена на достижение технологического лидерства страны.

«Делать ее придется в непростых условиях на фоне охлаждения спроса по нашим основным рынкам», — уточнил глава ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля Алиханов подчеркнул, что Россия не отказывается от сотрудничества с иностранными компаниями, оставшимся на российском рынке, однако интересы отечественной промышленности будут в приоритете. Согласно приведенной им статистике, за 2024 год рост российской обрабатывающей промышленности составил 8,5%, а за последние 5 лет производство в обрабатывающих отраслях в целом выросло примерно на 27%.

19 февраля в Минпромторге усомнились в целесообразности стимулирования возвращения иностранного бизнеса, покинувшего РФ из-за санкционного давление. Отмечалось, что отечественные компании нарастили производство и заняли освободившиеся ниши, поэтому усилия нужно направить на защиту российского бизнеса и внутреннего рынка.