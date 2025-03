Вашингтон, 18 марта, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 15 марта провел закрытый ужин в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, за участие в котором предлагалось заплатить по 1 млн долларов. Одним из гостей мероприятия был американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск. Об этом сообщил журнал WIRED со ссылкой на фотографии и видео с ужина.

TASS /CNP via ZUMA Press Президент США Дональд Трамп и мультимиллиардер Илон Маск

«Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа, 1 млн долларов за место», — говорится в опубликованном изданием приглашении на мероприятие.

В нем также уточняется, что ужин организовал политический комитет MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.), поддержавший Трампа в ходе президентской избирательной кампании в 2024 году. При этом подчеркивается, что глава Белого дома участвовал в мероприятии в качестве специального гостя и не собирал средства или пожертвования.

По словам автора публикации, на ужине в числе прочих гостей находился Маск, его сопровождала его женщина в вечернем платье, в которой пользователи соцсетей узнали Шивон Зилис, главу Neuralink и мать четверых его детей.

В отличие от такого же ужина 1 февраля, включенного в официальный график Трампа, этого мероприятия не было в его расписании. Отмечается, что в Белом доме не стали комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Трамп резко оборвал журналиста телеканала NBC после вопроса об отношениях Маска с госсекретарем США Марком Рубио. Американский лидер также отрицательно ответил на вопрос о том, была ли стычка между Маском и Рубио на совещании правительства США 6 марта.

Ранее, 4 марта, Трамп похвалил Маска, также являющегося главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), за его работу на этом посту. При этом он отметил, что вести сокращения нужно, однако при этом необходимо сохранить «лучших и самых продуктивных людей».