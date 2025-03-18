Москва, 18 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Вопросы укрепления ядерной безопасности и ситуация вокруг Запорожской АЭС являются приоритетными для России в ходе урегулирования конфликта на Украине. Об этом 18 марта заявил глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Журналисты спросили его об ожиданиях от предстоящего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Ядерная безопасность входит в число безусловных приоритетов. В этом смысле и Запорожская атомная электростанция, и Курская — в зоне особого внимания», — ответил глава корпорации на вопрос ТАСС.

Лихачев также отметил, что для полноценного включения ЗАЭС в российскую энергосистему предстоит проделать большую работу.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп в ходе запланированного на 18 марта телефонного разговора с Путиным планирует в том числе поднять вопрос о ЗАЭС. Она также сообщила, что американская администрация обсуждала с украинской стороной возможные уступки Киева Москве.

В феврале Лихачев сообщил, что «Росатом» готовит программу перезапуска Запорожской АЭС. Ее реализацию планируют начать сразу, как позволит военно-политическая обстановка. Станция сможет снабжать электроэнергией новые регионы России, а также Крым.