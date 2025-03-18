Вашингтон, 18 марта, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Запретив вещание российского телеканала RT в США, предыдущая американская администрация допустила нарушение конституции страны. Об этом 18 марта заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Риком Санчесом.

ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС Журналист Такер Карлсон

Запрет российского телеканала, введенный во время президентства в США Джо Байдена, журналист назвал безумием.

«Они могут сколько угодно называть Россию «плохой» или людей «агентами [президента РФ Владимира] Путина». Мне лично всё равно. Но они не имеют права отменять Конституцию. Это не их прерогатива», — привел слова Карлсона RT.

Журналист напомнил, что американская конституция существовала до того, как Байден пришел к власти. Он также выразил надежду на то, что Конституция США надолго переживет команду Байдена.

Со своей стороны, Санчес рассказал, что его передача на RT была очень популярна в Латинской Америке и Индии, у нее был огромный успех и большое влияние на общественное мнение.

В США несколько лет выходила программа «Новости с Риком Санчесом» на телеканале RT America. До этого Санчес работал ведущим новостей на CNN, вел дневной эфир на MSNBC, вел программы на испанском на Fox News Latino и Mundo Fox.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2022 года крупнейший американский спутниковый провайдер DirecTV объявил, что исключает RT из своей программы вещания. С 3 марта RT America перестал вести прямые трансляции.

США 4 сентября 2024 года ввели санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. Также под санкции подпали медиагруппа «Россия сегодня», «РИА Новости» и Sputnik. Американские власти обвинили эти российские СМИ в якобы причастности к вмешательству в президентские выборы в США. Возглавлявший на тот момент Госдеп США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в своих притеснениях российских СМИ администрация Байдена «вышла на новый уровень» абсурдности. Также в Москве заявили, что руководство США пытается переложить на Москву ответственность за собственные ошибки, допущенные в ходе электоральной борьбы.