Уфа, 18 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе представили новый подход для поиска перспективных зон нефтематеринских пород Западной Сибири. Он позволяет определить наиболее приоритетные участки для бурения в сложных геологических условиях данного региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Применение новой методики позволяет рассчитывать фактический дебит нефти с вероятностью более 75%. Прежние способы не давали такой высокой точности.

Уфимский вариант прогнозирования нефтедобычи уже подтвердил свою эффективность. Специалисты построили на основе новой методики карту приоритетных зон с использованием корпоративного программного комплекса «РН-ГЕОСИМ». В районе, ранее считавшимся малоперспективным, получен дебит нефти более 20 т/сут. с наклонно-направленной скважины.