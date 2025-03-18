Москва, 18 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. В Москве работает лабораторно-исследовательский центр, где сейчас проводят испытания компонентов беспилотных летательных объектов (БПЛА), а также готовых дронов. Он расположен в индустриальном парке «Руднево» на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

mos.ru В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство

Чтобы разработка поступила в серийное производство, она должна пройти все необходимые виды испытаний. Производители могут проверить, соответствуют ли технические характеристики нового изделия или комплектующих заявленным: будет ли внутрь их разработки попадать вода во время дождя, как она поведет себя при очень низкой или высокой температуре, а также перенесет ли объект испытаний транспортировку на автомобиле, в самолете и других видах транспорта. Центр разделен на три лаборатории, в которых расположены пять различных испытательных стендов.

mos.ru В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство

В данный момент проводятся испытания в экранированной безэховой камере. Задача такой камеры — не допустить влияния внешних факторов на испытуемые объекты и изолировать внешнюю среду от воздействия происходящего внутри. Такие условия необходимы для достижения максимальной точности исследований.

mos.ru В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство

«В данный момент в камере установлена сфера, распечатанная на 3D-принтере и обклеенная фольгой. Это массогабаритный макет линзы Люнеберга. Смысл в том, что беспилотник, оборудованный таким устройством, на радаре выглядит как большой объект и вводит в заблуждение силы противника», — рассказал исполняющий обязанности начальника лабораторно-исследовательского центра АНО «ФЦ БАС» Александр Румянцев.

mos.ru В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство

Чтобы проводить еще более глубокие исследования, функционал лаборатории планируют расширить. Для этого уже закупают необходимое оборудование.

mos.ru Исполняющий обязанности начальника лабораторно-исследовательского центра АНО «ФЦ БАС» Александр Румянцев

«Планируем расширить стендовую базу нашего исследовательского центра термобарокамерой, дополнительной камерой дождевания, камерой соленого тумана и центрифугой — для воспроизведения линейных ускорений», — отметил Александр Румянцев.

mos.ru В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство

Все разработчики стремятся делать дроны всепогодными, поэтому они будут заинтересованы проверить их в новых стендах лабораторно-исследовательского центра.

mos.ru В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство

Стоит отметить, что Россия значительно продвинулась в производстве БПЛА. Примерно 40% изделий собраны или спроектированы отечественными специалистами, что кратно больше, чем год назад. Работают как минимум четыре организации, которые создают отечественные моторы, а в одной из них уже сейчас используются 92% российских материалов.

mos.ru В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство

«Основная задача нашей организации — помогать разработчикам и производителям отечественных БАС в выявлении отклонений, дефектов, несоответствия на ранних этапах, что существенно снижает затраты на разработку и производство. Все наработки, сделанные для военных нужд, со временем начнут применяться и в повседневной жизни. Во-первых, это значительно упростит и удешевит логистику. Возможно, будут организованы междугородние полеты на небольшие дистанции, но для этого необходимо исключить нештатные ситуации. Первые, кто в этом больше всего заинтересован, — организации, осуществляющие свою деятельность в труднодоступных регионах, например, в северной части России. Бывает так, что необходимо доставить в труднодоступные места какие-то копеечные расходники, но, чтобы сделать это, приходится поднимать вертолет, что несоизмеримо дорого в сравнении с беспилотником», — рассказал Александр Румянцев.

mos.ru В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство

Кроме того, с помощью воздушных дронов будет легче проводить природный мониторинг, наблюдать за газопроводами, линиями электропередачи, трассами, пожарами, искать пропавших людей в лесах и даже устанавливать на некоторые дроны системы пожаротушения.