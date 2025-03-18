В Москве проводят испытания БПЛА перед запуском в серийное производство
Москва, 18 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. В Москве работает лабораторно-исследовательский центр, где сейчас проводят испытания компонентов беспилотных летательных объектов (БПЛА), а также готовых дронов. Он расположен в индустриальном парке «Руднево» на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Чтобы разработка поступила в серийное производство, она должна пройти все необходимые виды испытаний. Производители могут проверить, соответствуют ли технические характеристики нового изделия или комплектующих заявленным: будет ли внутрь их разработки попадать вода во время дождя, как она поведет себя при очень низкой или высокой температуре, а также перенесет ли объект испытаний транспортировку на автомобиле, в самолете и других видах транспорта. Центр разделен на три лаборатории, в которых расположены пять различных испытательных стендов.
В данный момент проводятся испытания в экранированной безэховой камере. Задача такой камеры — не допустить влияния внешних факторов на испытуемые объекты и изолировать внешнюю среду от воздействия происходящего внутри. Такие условия необходимы для достижения максимальной точности исследований.
«В данный момент в камере установлена сфера, распечатанная на 3D-принтере и обклеенная фольгой. Это массогабаритный макет линзы Люнеберга. Смысл в том, что беспилотник, оборудованный таким устройством, на радаре выглядит как большой объект и вводит в заблуждение силы противника», — рассказал исполняющий обязанности начальника лабораторно-исследовательского центра АНО «ФЦ БАС» Александр Румянцев.
Чтобы проводить еще более глубокие исследования, функционал лаборатории планируют расширить. Для этого уже закупают необходимое оборудование.
«Планируем расширить стендовую базу нашего исследовательского центра термобарокамерой, дополнительной камерой дождевания, камерой соленого тумана и центрифугой — для воспроизведения линейных ускорений», — отметил Александр Румянцев.
Все разработчики стремятся делать дроны всепогодными, поэтому они будут заинтересованы проверить их в новых стендах лабораторно-исследовательского центра.
Стоит отметить, что Россия значительно продвинулась в производстве БПЛА. Примерно 40% изделий собраны или спроектированы отечественными специалистами, что кратно больше, чем год назад. Работают как минимум четыре организации, которые создают отечественные моторы, а в одной из них уже сейчас используются 92% российских материалов.
«Основная задача нашей организации — помогать разработчикам и производителям отечественных БАС в выявлении отклонений, дефектов, несоответствия на ранних этапах, что существенно снижает затраты на разработку и производство. Все наработки, сделанные для военных нужд, со временем начнут применяться и в повседневной жизни. Во-первых, это значительно упростит и удешевит логистику. Возможно, будут организованы междугородние полеты на небольшие дистанции, но для этого необходимо исключить нештатные ситуации. Первые, кто в этом больше всего заинтересован, — организации, осуществляющие свою деятельность в труднодоступных регионах, например, в северной части России. Бывает так, что необходимо доставить в труднодоступные места какие-то копеечные расходники, но, чтобы сделать это, приходится поднимать вертолет, что несоизмеримо дорого в сравнении с беспилотником», — рассказал Александр Румянцев.
Кроме того, с помощью воздушных дронов будет легче проводить природный мониторинг, наблюдать за газопроводами, линиями электропередачи, трассами, пожарами, искать пропавших людей в лесах и даже устанавливать на некоторые дроны системы пожаротушения.