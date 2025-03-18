Москва, 18 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Российскому бизнесу необходимо активнее сокращать издержки, чтобы пройти период охлаждения экономики. Такое мнение 18 марта высказал министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на расширенном заседании коллегии Росимущества.

РИА Новости/Александр Астафьев министр финансов РФ Антон Силуанов

«Нам нужно вместе с вами пройти период охлаждения. Для этого мы предлагаем такую осуществить работу по активизации работы с издержками. Реализовать те ненужные, может быть, активы, которые раньше, в «тучные годы», накопились, оздоровить тем самым бизнес», — отметил министр.

4 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики России. Он подчеркнул, что рост экономики перестал быть фронтальным. По словам министра, власти стараются обеспечить экономическую стабильность, добившись баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики. В конце декабря Решетников говорил, что россияне столкнутся с негативными эффектами политики охлаждения экономики уже в начале 2025 года.

При этом президент РФ Владимир Путин 7 февраля заявил, что в России темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых стран. По итогам 2024 года российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. Этот показатель на 0,2% выше, чем был в официальном прогнозе. Размер ВВП в 2024 году составил 200 трлн рублей, что является историческим максимумом.