Москва, 18 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. России необходимо выработать единый подход к возращению западных компаний на отечественный рынок. Об этом 18 марта заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Что нужно делать превентивно в контексте технологической политики — это выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность», — произнес он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он напомнил, что «открывать двери» стоит лишь в те ниши, где Россия готова поделиться своим суверенитетом.

По словам Мантурова, необходимо изменить сами принципы привлечения зарубежных инвестиций и локализации. Контролировать совместные предприятия следует российским бенефициарам, как и распоряжаться правами на технологии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва в закрытом формате ведёт переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Глава государства отметил, что у компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не будет каких-либо преференций. если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул он.

Ранее российский президент поручил внимательно отнестись к вопросу возвращения покинувших рынок РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.

Мантуров отмечал, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции. По его словам, на российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна.