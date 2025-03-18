Москва, 18 марта, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Ростех» рассчитывает, что запуск в серийное производство самолета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 произойдет в начале 2026 года. Об этом 18 марта заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Виталий Невар/РИА Новости

«Надеюсь, начало года», — заявил он в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в ответ на соответствующий вопрос, его слова привел ТАСС.

Глава «Ростеха» уточнил, что самолеты SJ-100 с российским двигателем планируется выпускать по 20 единиц ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта воздушное судно SJ-100 с двигателем ПД-8 провело первый полет в Комсомольске-на-Амуре в рамках летных испытаний. Экипаж самолета из трех человек провел в воздухе около 40 минут, сумев достичь скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. м. В ходе полета двигатели работали стабильно и оценивалась их газодинамическая устойчивость на разных режимах.

В начале декабря 2024 года ПАО «Яковлев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» «Ростеха») и Московский институт электромеханики и автоматики создали алгоритмы системы автоматического управления (САУ) и автомат тяги для импортозамещенного самолета Superjet-100. Отмечалось, что российская САУ предполагает автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также удержание самолета вдоль осевой линии взлётно-посадочной полосы.