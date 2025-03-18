Москва, 18 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Магазин приложений RuStore первым из подобных российских платформ появился в умных проекторах из новой линейки Cactus. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе VK.

РИА Новости/Алексей Майшев

Уточняется, что теперь пользователи умных устройств могут устанавливать на проекторы стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и мини-игры.

«RuStore расширяет присутствие на разных устройствах, чтобы обеспечить пользователям гарантированный и безопасный источник приложений. Благодаря нашей интеграции с Cactus пользователи смогут легко загружать приложения непосредственно на проекторе без необходимости сложных настроек», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

В линейку проекторов Cactus входит свыше десяти моделей для дома и офиса. Генеральный директор представительства компании в России Роман Самойлов уточнил, что интеграция с RuStore сделает устройства более удобными для пользователей.

«Благодаря RuStore проектор Cactus превращается в полноценный мультимедиацентр для использования в офисе или дома. Кино, сериалы, игровой и обучающий контент теперь доступны нашим пользователям буквально нажатием одной кнопки», — пояснил он.

RuStore — официальный российский магазин приложений, который разрабатывает VK, для Android, HarmonyOS, ОС Аврора. В магазине представлено более 50 тыс. игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира. Платформа уже преодолела планку в 100 млн установок. Пользоваться магазином можно на электронных книгах, планшетах, телевизорах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях, а также на устройствах, не адаптированных для работы магазина приложений — кассовых терминалах и умных часах.

В августе прошлого года RuStore представил возможность оплаты покупок в приложениях, скачанных из любых источников. Афанасьев рассказал, что в новой версии пользователи могут покупать внутриигровые товары без авторизации — достаточно будет ввести email для отправки чеков. Оплатить покупки можно будет любым удобном способом.