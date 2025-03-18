Газа, Палестина, 18 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа возросло до 412. Об этом 18 марта сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

Abdel Kareem Hana/AP/TASS

«При сионистских (израильских. — Прим. ред.) авиаударах по районам сектора Газа погибли 412 человек, пострадали более 500», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 марта израильские военные возобновили военные действия против палестинского движения ХАМАС в Газе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении массированных ударов по объектам ХАМАС.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 17 марта сообщила, что израильская сторона заранее уведомила администрацию президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах по Газе. В результате ударов погиб премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 марта заявил, что в России обеспокоены обострением ситуации в секторе Газа. Он отметил, что это очередное обострение ситуации и выход в спираль нагнетания напряженности. Представитель Кремля подчеркнул, что у российской стороны также вызывают особую обеспокоенность сообщения о больших жертвах среди мирных жителей.