Вашингтон, 18 марта, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп признался, что спровоцировал скандал в ходе встречи в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы иметь возможность надавить на Украину.

Mystyslav Chernov/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Мы устроили небольшое представление в Овальном кабинете, чтобы заставить Украину поступить правильно», — заявил он 17 марта в ходе беседы с журналистами.

Трамп отметил, что Зеленский не был настроен на мирное урегулирование, поэтому нужно было найти способ на него надавить. Приостановка военной помощи Украине также была одним из рычагов воздействия.

При этом американский лидер подчеркнул, что временное прекращение военной помощи Киеву не привело ни к каким последствиям. Видео выступления Трампа опубликовал телеканал C-SPAN.

Как передавало ИА Регнум, стычка между Трампом и Зеленским произошла 28 февраля. Украинский политик начал себя вести по-хамски, когда американский президент заявил о необходимости согласиться на переговоры с Россией. В результате главу киевского режима выставили из Белого дома.

В начале марта США приостановили военную помощь Украине. Также Вашингтон поставил на паузу обмен разведданными с Киевом. 11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между американской и украинской сторонами, в результате киевский режим согласился на 30-дневное перемирие.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 12 марта сообщил, что поставки американского оружия на Украину вернулись к прежним объемам. Также был восстановлен обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что Москва готова к прекращению огня, но сначала нужно решить ряд вопросов. Он отметил важность того, кто на Украине будет отдавать приказы об остановке боевых действий и как их будут исполнять. Также следует установить, каким образом следить за нарушениями перемирия. Кроме того, нельзя допустить, чтобы Киев воспользовался паузой для укрепления армии, подчеркнул российский лидер.