Москва, 18 марта, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Кремль наилучшим образом проинформирует СМИ об итогах беседы президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Владимир Смирнов Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По словам Пескова, эмоциональные ожидания от телефонной беседы президентов России и США понятны, однако это будет только один из диалогов в цепи налаживания контактов по мирному разрешению конфликта на Украине.

«Мы вас наилучшим образом проинформируем [об итогах переговоров Путина и Трампа]», — заявил он журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения конфликта на Украине, назвав хорошими шансы на их успешный исход. Песков позднее подтвердил, что разговор запланирован на 18 марта и главной темой в повестке будет вопрос урегулирования украинского конфликта.

Представитель Кремля 18 марта отметил, что выступления президента РФ по итогам разговора с главой Белого дома не ожидается. По словам Пескова, он должен пройти в 16–18 мск. Пресс-секретарь главы государства также назвал предстоящую беседу обоюдной инициативой.